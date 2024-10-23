Özel, bölgede CHP'ye olan ilginin büyük ölçüde arttığını dile getirerek, "CHP olarak biz buraya siyasi çıkar odaklı değil, gerçekten toplumsal barışın sağlanması için üstümüze ne düşüyorsa onu yapmak üzere geldik," dedi. Özel’in ziyareti, CHP'nin bölgedeki toplumsal barış arayışını ve siyasi tabanını genişletme hedefini ortaya koydu.

Diyarbakır'daki Gazi Caddesi üzerinde esnaf ziyaretinde bulunan Özel, otobüsle geldiği caddeye Kürtçe bir şarkı eşliğinde giriş yaptı. Halkı, Kardeş Türküler’in "Ez Kevok Im" (Ben Güvercinim) şarkısı ile selamlayan Özel, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Otobüsten inen Özel'e, Diyarbakır halkından biri tarafından Amedspor atkısı hediye edildi ve otobüs camından kendisine leblebi ile şeker ikram edildi. Bu jestler, CHP liderinin Diyarbakır halkı tarafından olumlu karşılandığını gösterdi. Esnafla olan temasları sırasında Özel’e, kahve, çay, ciğer ve şeker gibi ikramlarda bulunuldu. Ziyaretin sıcak ve samimi bir havada geçtiği belirtilirken, Özel’in halkla birebir temas kurma çabası dikkat çekti.

"Tahir Elçi’yi Anma: Barış ve Hukuk Mesajı"

Ziyaret sırasında Özel’e, 2015 yılında suikasta uğrayan Diyarbakır Barosu’nun eski başkanı Tahir Elçi’nin eşi ve aynı zamanda CHP İstanbul Milletvekili olan Türkan Elçi de eşlik etti. Özel, Elçi’nin katledildiği yer olan Dört Ayaklı Minare’ye giderek karanfil bıraktı. Bu sembolik anma, CHP’nin Diyarbakır’da hukukun üstünlüğü ve toplumsal barış için mücadele etmeye kararlı olduğunu göstermeyi amaçladı. Özel, bu anlamlı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Tahir Elçi’nin hatırasının önünde saygıyla eğiliyoruz. Hukukun üstünlüğü için mücadele ederken hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyoruz," ifadelerini kullandı.

"Artan İlgi ve CHP'nin Bölgedeki Etkisi"

Esnaf ziyaretleri sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Diyarbakır halkının CHP’ye ilgisinin her zamankinden daha fazla olduğunu belirtti. Bu durumu, partisinin bölgede yürüttüğü samimi ve çözüm odaklı politikalara bağladı. Özel, "CHP yedi bölgeden aldığı destekle sadece partisini değil, Türkiye’nin bütün mağdur ve mazlumlarını iktidar yapacak," diyerek, partisinin geniş bir destek tabanı oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Özel, CHP’nin Türkiye genelinde büyüyen etkisine dikkat çekerek, yedi bölgeden destek alan tek parti olduklarını söyledi. "Bir zamanlar, ‘Sivas’ın doğusuna gidemez’ denilen partinin, bugün yedi bölgede belediyeleri var," diyerek partinin doğu illerinde yaşadığı dönüşümü ve kabul edilişini dile getirdi. Bu açıklamalar, CHP'nin bölgedeki siyasi tabanını genişletme amacını ve Doğu ile Batı arasında bir köprü kurma çabasını gözler önüne serdi.

"Kürt Sorunu ve Toplumsal Barış Çağrısı"

Kürt sorununun çözümüne yönelik açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Türkiye’nin demokratik bir sistemde olması gereken tartışma ortamının eksikliğine değindi. Hükümet yetkililerinin, Kürt sorununu yok sayan yaklaşımlarını eleştirerek, "Diyarbakır’a gelince görüyorsunuz ki Kürt sorunu vardır," ifadelerini kullandı. Bu sorunların çözümü için toplumsal barış ve eşit vatandaşlık prensiplerinin önemine vurgu yaptı. Kürtlerin, Türkiye’den ayrılma veya toprak talebi olmadığını, tek taleplerinin eşit vatandaşlık olduğunu belirten Özel, "Kürtler, ‘Sorunlarımız çözüldü’ diyene kadar bu sorunlar vardır," diyerek bu meseleye samimi bir şekilde eğildiklerini ifade etti.

Özel, demokratik temsil sorunlarına da dikkat çekerek, Diyarbakır gibi illerde seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınıp yerine kayyum atanmasının demokratik bir yönetim anlayışına aykırı olduğunu dile getirdi. Özellikle Selçuk Mızraklı’nın cezaevinde olmasını eleştiren Özel, bölgedeki seçmenlerin demokratik haklarının korunması gerektiğini savundu.

"Özgürlük ve Yoksulluk Sorunlarına Dair Çözümler"

Özel, Kürt sorununun çözümünün yanı sıra, özgürlükler ve ekonomik sorunlar konularına da değindi. Bölgede yaşanan ekonomik zorlukların, toplumsal barışı tehlikeye attığını belirterek, CHP'nin çözüm odaklı yaklaşımı ile bu sorunlara eğildiğini ifade etti. "Bu ülkenin, bu insanların özgürlüklerle ilgili, hak ihlalleriyle ilgili sorunları var," diyen Özel, Diyarbakır’da gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Tayyip Erdoğan'a Eleştiriler ve Geri Adım Uyarısı"

Son olarak, hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Özel, iktidarın Kürt sorununu çözmek yerine kendi siyasi çıkarları doğrultusunda bu meseleyi kullandığına dair endişelerini dile getirdi. "Eğer Türkiye’nin en önemli sorununu çözmek için adım atıyorlarsa buradan geri adım olmaması lazım," diyerek hükümetin samimiyetle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Özel, eğer bu sürecin samimiyetten uzak bir şekilde Tayyip Erdoğan’ın siyasi çıkarları doğrultusunda şekillendirilirse, bu süreçte ilerleme kaydedilemeyeceğini söyledi.

Kaynak : PHA