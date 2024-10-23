Dervişoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yer, bizim cesetlerimizi çiğnemeden o canibaşı bu meclise giremez” dedi. Konuşması boyunca Dervişoğlu’nun elinde tuttuğu ipi Bahçeli'ye gönderme yaparak fırlatması, salonda dikkat çeken anlar yaşanmasına neden oldu.

"Bahçeli’nin Öcalan’a Yönelik Çağrısına Tepki"

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrıya yanıt olarak konuşmasını gerçekleştirdi. Bahçeli'nin, terörist başının TBMM'ye gelerek, örgütün lağvedildiğini açıklaması yönündeki sözlerine tepki gösteren Dervişoğlu, “Hadi oradan. Burası, Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclisi. Bu meclis, Türk milletinin egemenliğinin simgesidir. Hiçbir terörist başı burada konuşamaz” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu’nun konuşmasında, milletvekillerinin sıralarına şehitlerin fotoğraflarının yerleştirilmesi ve Türk bayraklarının asılması dikkat çekti. Milletvekilleri, Dervişoğlu’nun sert eleştirilerini ayakta dinledi.

“AK Parti-MHP-CHP-DEM Partilerinin Mutabakatı Gayrı-Milli Bir Cephedir”

Konuşmasına Türkiye'nin mevcut siyasi iklimini eleştirerek başlayan Dervişoğlu, AK Parti, MHP, CHP ve DEM Partisi'nin lider kadrolarının, Türkiye'nin kurucu değerlerine aykırı bir mutabakat içinde olduklarını ileri sürdü. Dervişoğlu, "Uzun zaman önce uyardığım, geçtiğimiz hafta ihtar ettiğim en kötü senaryo uygulamaya geçti. Bu gayrı-milli mutabakat cephesi, İmralı ve Kandil katillerini yanına alarak büyük Türk milletine savaş ilan etmiştir" dedi.

“Cumhuriyetimizin Kurucu Değerleri Sorgulanamaz”

Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine yönelik yapılan saldırılara sert tepki gösterdi. “Normalleşme çağrıları ile başlayan süreç, dün itibarıyla Türk milletinin varlığına açıkça savaş ilan edilmiştir" diyen Dervişoğlu, ülkenin kurucu niteliklerinin sorgulanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 101. Cumhuriyet yıl dönümüne sadece bir hafta kaldığını hatırlatan Dervişoğlu, zamanın daraldığına dikkat çekerek, "Kaybedecek bir dakikamız bile yok" dedi.

“Bu İktidar, Gayrimeşrudur”

Dervişoğlu, mevcut hükümeti "gayrimeşru" olarak nitelendirdi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin halkın güvenliğini sağlama görevini yerine getiremediğini savundu. "Bu iktidar, halkın can, mal ve namus güvenliğini koruma görevini çoktan bırakmıştır" diyen Dervişoğlu, hükümetin meşruiyetini yitirdiğini iddia etti.

Dervişoğlu, tüm kamu görevlilerine seslenerek, anayasa ve kanunlardan aldıkları yetkilerle görevlerini yerine getirmeye davet etti. "Bu plan doğrultusunda verilen tüm emirler gayrimeşrudur" diyerek, hükümetin ülkenin kurucu değerlerine ihanet ettiğini söyledi.

“Türk Milliyetçiliğine İhanet Ettiniz”

Müsavat Dervişoğlu, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Rahmetli Alparslan Türkeş’in partisinin, Saray vesayetine bağlandığını savunarak, MHP'nin Türk milliyetçiliğine ihanet ettiğini öne sürdü. "Bebek katili teröristi, Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisine davet edecek kadar delirdiniz" diyen Dervişoğlu, MHP'nin ideolojik çizgisinden uzaklaştığını iddia etti.

“Bu Milletin Hayallerini Astınız”

Dervişoğlu, Devlet Bahçeli’nin geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirileri hatırlatarak, “Bahçeli, yıllar önce Erzurum’da Erdoğan’a ip fırlatarak, ‘Asabiliyorsan sen as’ demişti. Ama bu milletin hayallerini astınız” dedi. Şehitlerin anısına saygısızlık yapıldığını savunan Dervişoğlu, "Şehitlerimiz gözlerini kırpmadan ölüme giderken, sizin yaptıklarınızdan utandılar" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, elindeki ipi Bahçeli'ye göndermede bulunarak, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz, geleceğine kastettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Bu dramatik hareket, salonda büyük yankı uyandırdı ve milletvekilleri tarafından uzun süre alkışlandı.

Türk Siyasetinde Gerilim Yükseliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun bu sert çıkışı, TBMM'deki siyasi atmosferi daha da gerdi. Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik açıklamalarıyla başlayan tartışma, Dervişoğlu’nun Meclis’teki çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. Siyaset sahnesinde tansiyonun daha da yükseleceği ve özellikle Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü yaklaştıkça siyasi tartışmaların derinleşeceği öngörülüyor.

Kaynak : PHA