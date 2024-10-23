Alınan bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyin 02 AEF 813 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında orta refüjdeki demir korkulukların üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ismi öğrenilemeyen yaya, ağır yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Motosiklet sürücüsü de kaza nedeniyle hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss