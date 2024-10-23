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Motosiklet sürücüsü de kaza nedeniyle hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyin 02 AEF 813 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında orta refüjdeki demir korkulukların üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya çarptı.

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