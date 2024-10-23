İstanbul’daki Adıyamanlıları bir araya getiren Muhabbet akşamlarını düzenleyen Fatih Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Cüneyd Fidancı, programların amacının ve misyonunun 3 T üzerine kurulu olduğunu belirterek şunları söyledi: “ Muhabbet akşamlarımız 3 T üzerine kurulu. Tanımak, tanışmak ve tanıştırmak. Böyle bir misyonu var. Pandemi ve depremden dolayı muhabbet akşamlarımıza maalesef yapamamıştık. Dostlarımızdan yoğun bir talep oluştu. Deprem sonrasında ilk buluşma ve başta Gazze olmak üzere bölgemizdeki yaşanan soykırımdan dolayı müzik kısmını iptal ettik. Hem depremdeki kayıplarımız ve tüm şehitlerimiz için Kur’an tilaveti ve dua yer aldı. Evsahipliği yapan Sultangazi Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun ve tüm misafirlerimize teşriflerinden dolayı şükranlarımı sunarım.”

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Cüneyt Yüksel, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç.Dr. Resul Kurt, Adıyamanlılar Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu ve çok sayıda Adıyamanlıların katılım sağladığı programın evsahipliğini Sultangazi Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun yaptı.

Pandemi ve sonrasında yaşanan deprem, sosyal ve kültürel etkinliklerin de azalmasına neden olmuştu. Bu nedenle, toplantının ana konusu da 6 Şubat depremi, İstanbul’dan Adıyaman’a yapılan gönül yardımları oldu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun, 6 Şubat depreminin haber alır almaz ilk olarak belediyenin arama kurtarma ekibini gönderdiklerini, daha sonra sıcak yemek ve sıcak ekmek dağıtımını 2024 yılının Haziran ayına kadar sürdürdüklerini, kurdukları konteyner kenti, yaşanan sıkıntıları, alınan dersleri anlattı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç.Dr. Resul Kurt ise deprem döneminde hükümet olarak yapılanları, İstanbul’dan kendisinin de yönetimde olduğu yardım kuruluşları ile çok sayıda farklı yardım kuruluşlarının Adıyaman’a yaptığı yardımları, yaşanan sıkıntıları, çözüm için yapılan uğraşları anlatarak, yapılan yeni konutlar ile yerinde dönüşüm ve Adıyaman meydan Projesiyle birlikte Adıyaman’ın eskisinden çok daha güzel olacağını belirterek, bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını diledi.

TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof.Dr.Cüneyt Yüksel de, Adıyamanlılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, deprem döneminde yapılanlardan bahsetti, genelde deprem bölgesinin özelde Adıyaman’ın ayağa kalması için hükümet olarak yapılanları anlattı.

Beşiktaş Yahya Efendi Cami müezzini Mahmut Tekin’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti, Hoca Mehmet Raif Ağa Cami imam hatibi Ömer Durgun tarafından deprem şehitleri için yapılan duanın yer aldığı programda Adıyaman Çiğköftesi ve Adıyaman hıtabı ikram edildi. STK başkanları, iş insanları, avukat, doktor, akademisyen, yazar, gazeteci olarak yüz kişiden fazla katılım sağlandı. Uzun bir zaman sonra bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden katılımcılar, “ Acımızı, sevincimizi paylaştığımız, uzun zamandır görüşemediğimiz dostlarımızla bir araya geldik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.” Diyerek düşüncelerini dile getirdiler.