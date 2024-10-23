Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Camii'nin yanında devam eden rezerv alan inşaatında meydana gelen olayda, bir işçinin diğerine çekiçle vurduğu iddia edildi.

"Kavganın Sebebi Henüz Bilinmiyor"

Olay, depremde zarar gören bölgelerde yürütülen inşaat çalışmaları sırasında yaşandı. İnşaat alanındaki kavgaya neyin sebep olduğu henüz bilinmezken, olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi. Emniyet ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

"Ağır Yaralanan İşçi Hastaneye Kaldırıldı"

Kavgada çekiçle darbe alan işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hızla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, işçinin kafatasında ezik ve kırıklar tespit edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

"Polis Soruşturma Başlattı"

Olayla ilgili olarak Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Kavganın çıkış sebebi ve olayın detayları henüz netleşmezken, polis ekipleri şantiyede çalışan diğer işçilerin ifadelerine başvurarak olayın aydınlatılmasına çalışıyor.

Deprem sonrası inşa faaliyetlerinin yoğun olduğu Adıyaman’da, güvenlik ve işçi sağlığına ilişkin önlemlerin artırılması gerektiği yönündeki tartışmalar bu olayla birlikte yeniden gündeme geldi. Toplumda, iş güvenliği ve çalışma koşullarına ilişkin endişeler dile getirilirken, yetkililerin soruşturmayı en kısa sürede tamamlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA