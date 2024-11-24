Yeşilay, İçişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde bağımlılıklarla mücadelede yeni bir dönem başlatıyor. 26 Kasım’da açıklanacak 'Bağımsızlık Seferberliği' lansmanında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç mücadelesinin yol haritasını açıklayacak.ANKARA (İGFA) - Yeşilay, 81 ilde eş zamanlı olarak başlatacağı “Bağımsızlık Seferberliği” ile yepyeni bir döneme adım atıyor.

26 Kasım 2024’te Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek lansmanda “Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek” misyonuyla hem önleyici hem de rehabilite edici yöntemlerin, devlet ve millet olarak el ele sahada daha geniş kitlelere yayılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımı ve Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’in ev sahipliğinde gerçekleşecek lansmanda, Bağımsızlık Seferberliği kampanyasının tüm detayları kamuyla paylaşılacak.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, lansman öncesinde Bağımsızlık Seferberliği’ne ilişkin bilgilendirmesinde şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele, toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir konu. 26 Kasım’da gerçekleştireceğimiz tarihi toplantıda bakanlık ve kıymetli valilerimizin katkılarıyla,120 Yeşilay Şubemiz, 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz (YEDAM), birisi Diyarbakır diğeri Bursa’da olmak üzere iki rehabilitasyon merkezimiz (REHAB), 178 Genç Yeşilay Üniversite Kulübümüz, 120 bini aşan gönüllümüz ve 10 binin üzerinde Yeşilay elçimiz ile ve elbette devletimizin yüce katkıları ve milletimizden aldığımız inanç ve güçle “Bağımsızlık Seferberliği”ni başlatacağız. Bağımsızlık Seferberliği ile bağımlılıklara karşı mücadelemizi toplumun tüm katmanlarını sahada daha etkin hale getirmeyi ve bağımsız bir gelecek için birlikte harekete geçmeyi ve uygulamayı planlıyoruz. Bağımsızlık Seferberliği ile amacımız öğretmenimizden eczacımıza, din görevlimizden muhtarımıza kadar toplumun tüm katman ve temsilcileriyle Türkiye’mizin her köşesine ulaşarak bağımsızlık mücadelemizi yaymak. Yeşilay olarak,5 bağımlılık türüne karşı özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın daha dirençli olmalarını hedefliyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam armağan etme hedefiyle çıktığımız bu yolda bağımlılıklarla mücadelede güçlenerek yola devam ediyoruz.”