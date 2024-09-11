Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, açıklanan fiyatların üreticilere rahat bir nefes aldırdığını belirtti.

"Fiyatlar Üreticiyi Rahatlattı"

Badem alımlarının randıman usulüyle yapılacağını açıklayan Özkan, en düşük randıman fiyatının 240 TL, en yüksek randıman fiyatının ise 280 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Özkan, girdilerin yüksek olduğu bu dönemde fiyatların açıklanmasının üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

"Alımlar Başladı"

11 Eylül 2024 itibariyle badem alımlarının başladığını belirten Özkan, fiyatların belirlenmesinde emeği geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Şanlıurfa Bölge Müdürü Mustafa Metin Doğan ve Adıyaman Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mesut Fıstık’a teşekkürlerini iletti.

Açıklanan fiyat, badem üreticileri tarafından memnuniyetle karşılanırken, önümüzdeki günlerde üretici pazarlarında hareketliliğin artması bekleniyor.

Kaynak : PHA