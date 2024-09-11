"Ayten Aslan'ın Yıllar Süren Mücadelesi"

Ayten Aslan, 7 yıl boyunca çeşitli kurumlara başvurarak akülü sandalye talebinde bulunduğunu ancak olumlu bir sonuç alamadığını ifade etti. Aslan, çözüm bulmak için televizyondaki yardım programlarına bile başvurduğunu belirterek yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

"7 yıldır birçok yere başvurdum. Hatta Müge Anlı’nın programına bile müracaat ettim ama bir sonuç alamadım."

"Başkan Tutdere'nin Hızlı Müdahalesi"

Ayten Aslan’ın sesini duyan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, duruma hemen müdahale etti. Tutdere’nin talimatı üzerine, Aslan’ın akülü tekerlekli sandalye talebi bir gece içinde karşılandı. Başkanın hızlı hareket etmesi, Aslan'ı derinden etkiledi. Talebinin hemen karşılandığını belirten Aslan, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Akşam söyledim, sabahına sandalye elime ulaştı. 7 yıldır beklediğim bir istekti, Başkanım sağ olsun, Allah yolunu açık etsin."

Toplumda Yardım ve Dayanışmanın Önemi

Başkan Tutdere’nin vatandaşa yönelik duyarlılığı büyük takdir topladı. Engelli bireylerin ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması, toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesi adına önemli bir örnek teşkil etti.

Kaynak : PHA