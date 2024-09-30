Besni Eğitim Vakfı'nın organize ettiği 26. Besni Eğitim Bayramı'nda Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde birçok etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerde yazarlar da okurlarıyla buluştu. Yazarlar arasında baba oğul olarak etkinliğe katılan yazar Mustafa Coşkun ve oğlu Hüseyin Mirhat Coşkun'a okurların ilgisi çok fazlaydı.

Yedi yaşında yazarlığa başlayan Hüseyin Mirhat Coşkun, Türkiye'nin En Genç Yazarı ünvanını kazanmış ödüllü bir yazardır. Eğitimci Yazar Mustafa Coşkun ise Türkiye eğitim kültür camiasında tanınan bir yazardır.

Türkiye'nin En Genç Yazarı Hüseyin Mirhat: "Besni Eğitim Bayramı'na katılmak benim için çok önemlidir. Çünkü dünyada kutlanan tek eğitim bayramıdır. Ayrıca ilk defa babamla birlikte bir imza gününe katılmanın heyecanını yaşıyorum. Bu durum gelen okurların dikkatinden kaçmıyor. Babam benim idolümdür. Birlikte insanlara faydalı olmak çok gurur verici bir duygudur." dedi.

Kitapların en iyi ebeveyn ve öğretmen olduğunu vurgulayan Eğitimci Yazar Mustafa Coşkun: "Türkiye'de kutlanan tek eğitim bayramı olan Besni Eğitim Bayramı etkinliğinde okurlarımıza kitap imzalama gururunu yaşıyoruz. Bu bayram Besni'nin aydınlık yüzünü göstermektedir. Ayrıca burada oğlum Mirhat'la aynı masada okurlalarımızla buluşmak çok güzel bir duygu. Baba oğul olarak burada bulunmamız okurlar üzerinde ayrıca çok etkili oluyor." dedi.