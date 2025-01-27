Savcılıktaki işlemleri tamamlanan menejer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla, tutuklama talebiyle sevk edlidiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Umutsuz olmaya gerek yok; tüm bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cuma günü gözaltına alınan ve üç gündür gözaltında tutulan oyuncu menajeri Ayşe Barım, Gezi direnişinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmış ve adliyeye sevk edilmişti.

Oyuncu menajeri Ayşe Barım, tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İnsan Hakları Aktivisti ve CHP Diyarbakır Milletvekil Sezgin Tanrıkulu, konuyla ilgili videolu paylaşımında, Ayşe Barım'ın sorgusu tamamlandığını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren ağır bir maddeden tutuklandığını duyurdu.

https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1883976472899035447

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesele; sıradan bir yurttaşımız, isminin başka bir iddiayla kamuoyunda gündeme gelmesinden sonra, üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen katıldığı iddia edilen bir toplantıdan, Türkiye’nin yakın tarihinde iz bırakan bir gösteriden kaynaklı böyle ağır iddiayla tutuklanmış olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, Çağlayan Adliyesi önünden yaptığı videolu paylaşımda iktidarı da eleştirdi.