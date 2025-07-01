20 yılı aşkın süredir Adıyaman’da görev yapan ve 8 yıldır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini sürdüren Av. Sami Işık, yeni görevlendirmesi öncesi veda ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği’ni ziyaret eden Işık, sendika başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.



Plaketle onurlandırıldı

Ziyaret sırasında, Işık’a görev süresi boyunca Adıyaman’a sağladığı katkılar nedeniyle Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir tarafından plaket verildi. Demir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Av. Sami Işık, İçişleri Bakanlığı’na atanması vesilesiyle sendikamıza nezaket ziyaretinde bulundu. Sayın Genel Sekreterimize ilimize sunduğu katkı, emek ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yeni görevlendirmenin hayırlı olmasını diliyor, başarılar temenni ediyorum.”

Kaynak : PHA