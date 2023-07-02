Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz Bilmez misin ki türküler yanmaz Günü gelir sanma hesap sorulmaz Dayanır kapına Pir Sultan ölmez...

2 Temmuz 1993...

Sivas, Madımak

Bir katliam!

Bir insanlık suçu!

Bir utanç!

Ve hala kanayan bir yara!

33 aydın ve sanatçıyla birlikte iki otel görevlisinin cayır cayır yakılarak katledilmesinin üzerinden geçen bunca yıla rağmen adalet yerini bulmadı. Dolayısıyla acımız halâ yüreklerimizde taptaze.

Kendi düşünce ve inancından olmayanları için insanları diri diri yakanlar cezasız kalmamlı. İnsanlık suçunda zamanaşımı olmamalıdır!

Yangın yerlerini bir daha yaşamamak için, yapanlar yaptıranlar hesap vermeli. Aksine Madımak'ın külleri hep sıcak kalacak!

29 yıldır bitmeyen bir acı, gelmeyen adalet...

2 Temmuz #SivasKatliamı davasında yitirdiğimiz canların haklarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Unutursak kalbimiz kurusun. Eşit, Özgür, İnsanca ve demokratik bir yaşamı örme mücadelesidir aynı zamanda!

Ateşte semah dönenlere bin selam olsun!

#2Temmuz1993 #SivasKatliamı