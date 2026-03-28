İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Arakçi, Netanyahu'nun ABD desteğini kullanma biçimine dikkat çekerek, bu durumun Amerikan halkı üzerindeki maliyetine vurgu yaptı.

"Hesabı Amerikalılar Ödüyor"

Bakan Arakçi, paylaşımında Netanyahu'nun eylemlerinin ABD için ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı. Bu kumarı kaybettikten sonra hesabı emekli veya emekli olacak Amerikalıların ödemesini sağlıyor."

HABER KAYNAK: İRAN / TEKHA