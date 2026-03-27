Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuk Fırat Can Temel’i arama çalışmaları sürüyor. Malatya’dan ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen küçük çocuğun ortadan kaybolmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Aradan geçen süreye rağmen çocuğa henüz ulaşılamazken, ekipler geniş bir alanda arama faaliyetlerini yoğun şekilde devam ettiriyor. Ailenin ve ekiplerin umutlu bekleyişi sürerken, bölgede yürütülen çalışmalar her geçen saat daha da genişletiliyor.

Kaybolduktan Sonra Haber Alınamadı

Edinilen bilgilere göre Fırat Can Temel, ailesiyle birlikte bulunduğu evden çıktıktan sonra gözden kayboldu. Kısa sürede kendisinden haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi ve arama çalışmaları başlatıldı.

Ekipler Geniş Çaplı Arama Başlattı

İhbarın ardından jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Çocuğun Kotur Çayı’na düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis dalgıç ekipleri de arama çalışmalarına dahil oldu.

HES Kapakları Açılarak Arama Genişletildi

Yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine bölgede bulunan hidroelektrik santraline ait gölette de çalışma başlatıldı. HES kapakları kontrollü şekilde açılarak su seviyesi düşürüldü ve ekipler bu alanda da arama gerçekleştirdi.

5 Kilometrelik Alanda Tarama Yapılıyor

Ekiplerin Kotur Çayı boyunca yaklaşık 5 kilometrelik alanda detaylı tarama yaptığı öğrenildi. Karada ve suda yürütülen çalışmalar koordineli şekilde devam ediyor.