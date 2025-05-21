Emircan Ahmet Alsan: “Referandum istiyoruz, millet karar versin”

“Milleti HDP ile korkutup oy isteyenler, şimdi HDP ile sessizliğe gömüldü”

Cumhur İttifakı’na yönelttiği eleştirilerde iktidarın tutarsız açıklamalar yaptığını ifade eden Alsan, “Milleti HDP ile korkutup oy isteyenler, şimdi aynı HDP ile aynı sessizlikte buluşuyor. Bu çelişki, milletin aklıyla alay etmektir” ifadelerini kullandı.

Alsan, partisinin terörle mücadele konusundaki tutumunun net olduğunu belirterek, “Biz bir itirazın sahibiyiz, Türkiye’de terörün tamamının ortadan kaldırılmasını en çok biz istiyoruz. Ama Türk milletinin izzetinin korunması lazım. Daha önce kandırıldıkları olayları hatırlıyor ve endişe ediyoruz. Ya bu defa da millet, din ve devlet düşmanları tarafından kandırılıyorsalar diye bu endişelerimizi dile getiriyoruz” dedi.

“PKK silah bıraktı diye tehdit bitmiş değil”

İl Başkanı Alsan, KCK ve PYD yapılanmalarına dikkat çekerek, sadece PKK’nın sözde silah bırakmasıyla yetinmenin doğru olmadığını söyledi. Uyuşturucu ticareti üzerinden gençliği hedef alan yapılarla mücadele çağrısı yaptı:

“Gençliği susturan, felç eden, geleceğini zehirleyen narko-terör hattı var. Dünya uyuşturucu ticaretinin kalbinde PKK ve KCK’nın olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapıya karşı devletin sessiz kalması, milli güvenliğe karşı açık bir zafiyettir. Terör örgütünün esas yapısının KCK olduğunu herkes biliyor. Esas onlara ilişkin harekete geçilmeli. Aksi takdirde bu çözüm süreci Türkiye’nin çözülüş süreci olacaktır.”

“Lozan bu memleketin tapusudur”

Lozan Antlaşması’na yönelik revizyonist yaklaşımlara da sert çıkan İl Başkanı, bu tür söylemleri “siyasi bölücülüğün zemin hazırlığı” olarak nitelendirdi:

“Lozan, bu memleketin tapusudur. Devlet ve millet varlığımızın teminatıdır. Lozan’la uğraşan herkes, Türkiye Cumhuriyeti’ni tarih dışına itmeyi hedeflemektedir. Bu ülkede milliyetçiliği, seçim yatırımı yapanlara değil, milletin hakkını her koşulda savunanlara teslim edeceğiz.”

Referandum çağrısı: “Göstermelik Meclis değil, halk kararı”

Ana muhalefet partilerine de çağrıda bulunan Alsan, anayasa gibi temel meselelerin yalnızca Meclis’teki aritmetik dengelerle şekillendirilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek referandum çağrısı yaptı:

“Referandum istiyoruz. Millet karar versin. Meclis’i sadece göstermelik bir araç gibi kullanarak bu büyük meseleyi kotarmak yanlıştır. Meclis, anayasa dahil tüm düzenlemeleri çalışsın, komisyonlar kursun. Ancak bu sürecin sonunda halkın iradesine başvurulsun. Yalnızca mecliste grubu bulunan partiler değil, tüm siyasi yapıların katıldığı bir istişare süreci yürütülsün.”

Kaynak : PHA