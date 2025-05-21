Adıyaman'da teşkilatlanma süreci ilçelerde devam ediyor

Adıyaman İl Başkanlığı binasında düzenlenen mazbata töreninde konuşan İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, teşkilatlanma çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti. İl Başkanı Alsan, "Tut ilçesine atamamızı yaptık, ilçe başkanımız Murat Korkmaz oldu. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

Murat Korkmaz Kimdir?

1977 doğumlu olan Murat Korkmaz, Tut ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 4 çocuk babasıdır. Mesleki olarak asansör ve inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir.

Anahtar Parti, Adıyaman genelinde teşkilat ağını genişletme hedefi doğrultusunda ilçe başkanlıklarını belirlemeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki haftalarda diğer ilçelerde de atamaların süreceği bildirildi.

Kaynak : PHA