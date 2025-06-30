Alsan’dan 30 Haziran Emekliler Günü’nde dikkat çeken açıklama: ‘Bu sessizlik kabul edilemez’

Emeklilerin yaşam standartlarının her geçen yıl düştüğünü ifade eden Alsan, ekonomik zorluklar, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar ve sosyal yalnızlaşmanın emeklileri etkileyen başlıca sorunlar olduğuna dikkat çekti.



‘Adıyaman’da emekliler kendi şehirlerinde yabancılaşmış durumda’



Adıyaman özelinde emeklilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara da değinen İl Başkanı Alsan, özellikle yükselen konut kiraları, azalan sosyal alanlar ve yetersiz ulaşım imkânlarının emeklilerin yaşamını zorlaştırdığını belirtti. Alsan, “Emeklilerimiz artık parkta oturacak yer, hastaneye zamanında ulaşacak servis bulamıyor. Emekli olmak, Adıyaman’da dahi geçim sıkıntısının yeni bir formuna dönüşmüş durumda. Oysa bu şehir onların emeğiyle ayakta durdu” ifadelerini kullandı.



‘Emekliler sadece ekonomik değil, sosyal varlık olarak görülmelidir’



Anahtar Parti’nin sosyal devlet anlayışına vurgu yapan Alsan, emekliliği yalnızca gelir düzeyine indirgenmiş bir konu olarak değil, bireysel tecrübenin topluma katkı sağladığı bir dönem olarak değerlendirdiklerini söyledi. Alsan, “Biz Anahtar Parti olarak emekli vatandaşlarımızı yalnızca ekonomik bir dosya olarak görmüyoruz. Onları toplumsal hafızayı taşıyan, üretimden kopmaması gereken bireyler olarak ele alıyoruz. Emekli politikaları sadece maaş artışıyla sınırlı kalmamalı; yaşam kalitesini bütüncül biçimde kapsamalıdır” dedi.



‘30 Haziran, kutlama değil; sorumluluk günü olmalıdır’



Açıklamasında 30 Haziran’ın yalnızca sembolik bir gün olmadığını vurgulayan Alsan, “Emeklilik hakkını teslim etmeyen bir devlet anlayışı, yarının güvencesini de inşa edemez. 30 Haziran, bir kutlama değil; sorumlulukların ve toplumsal vefanın hatırlandığı bir gündür” ifadelerini kullandı.



Anahtar Parti olarak emekli bireylerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Emircan Ahmet Alsan, sözlerini şöyle tamamladı:



“Emeklilerimizin emeğine saygı duyulmayan bir toplum, kendi geleceğine de sahip çıkamaz. Bu nedenle hem ekonomik adalet hem de toplumsal vefa için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sessizlik, kader olmamalı. Bugün, hesaplaşma günüdür.”

Kaynak : PHA