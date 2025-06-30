İzmir ve Bilecik’te ‘Genel Hayata Etkililik Kararı’ alındı, 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarının ardından yürütülen tahliye, hasar tespit ve yardım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır zarar gördü



Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre, yangınların yol açtığı ilk hasar tespitlerine göre Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır hasar gördü. İzmir’de ise 132 konut ve 1 iş yerinin yangınlardan etkilendiği belirtildi.



Genel Hayata Etkililik Kararı alındı



Bilecik ve İzmir'de, yangının boyutu ve etkisi göz önünde bulundurularak “Genel Hayata Etkililik Kararı” alındığını belirten Yerlikaya, afetin etkilerinin hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini duyurdu.



Tahliye edilenlerin sayısı 50 bini aştı



Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binden fazla vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere taşındı. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.”



Yetkililer, yangınlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtirken, vatandaşların resmi açıklamaları ve uyarıları dikkate almaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak : PHA