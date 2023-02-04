Allah insanları ayırım yapmadan eşit olarak yaratıyor. İnsanlardan birbirlerini sevmelerini, dayanışma içinde olmalarını, birbirlerine yönelik eşit ve adil davranmalarını istiyor.

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni halk egemenliğine dayalı laik demokratik sosyal hukuk devleti olarak kurdu. Allah’ı ve dini kullanarak çıkar ve güç sağlayan, yaradılışlarına aykırı davranan, kişi, kurum ve kuruluşların yapılanma ve işleyişlerine son verdi. Türkiye Cumhuriyeti’ni, yurttaşlar arasında ayırım yapmadan, yurttaşlara eşit ve adil davranılacak bir yönetim anlayışına dayalı olarak inşa etti ve yönetti.

ALLAH’IN YARATTIĞI BİR KUL, ATATÜRK’ÜN KURDUĞU TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BİR YURTTAŞI OLARAK

50 yıldır, insanlar arasında ayırım yapmadan, adlarını sormadan Adıyaman Halkına yönelik eşit ve adil davranarak hizmet ediyorum.

Adıyaman’ın gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi, halkımızın aş ve iş sorunlarının çözülmesi için çalışmalar yapıyorum.

24 Aralık 1995 tarihinde yapılan seçimlerde Adıyaman’da önseçimle Cumhuriyet Halk Partisi’nde milletvekili seçildim. Milletvekilliğim sırasında Adıyaman’ın sorunlarının çözülmesi kalkınması, gelişmesi zenginleşmesi için; “Adıyaman İli Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kurulması” için kanun teklifi hazırladım. Kanun teklifini CHP Genel Başkanı Deniz Baykal milletvekilleri, Adıyaman Milletvekilleri imzaladılar. Ancak Kanun teklifimi imzalayan Adıyaman Milletvekilleri, kanun teklifimin Bütçe Plan Komisyonunda görüşülmesi sırasında destek vermediler. Kanun teklifin Bütçe plan komisyonunda ret edildi.

Adıyaman’ın sorunlarının çözümü, gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi, halın aş ve sorunlarının çözülmesi için yapılması gerekenlere yönelik “Adıyaman’ın Sorunları ve Çözümü” adıyla kitap yazdım. Kitabı Adıyaman halkı ile paylaştım.

Adıyaman’da yayınlanan yerel gazetelerde, haber sitelerinde köşe yazarlığı yapıyorum. Köşe yazılarımda bilgi ve belgeye dayalı olarak Adıyaman’ın sorunlarının çözülmesi, gelişmesi kalkınması, halkın aş ve iş sorunlarının çözülmesi için yapılması gerekenlere yönelik projeleri ve düşüncelerimi anlatıyorum.

Adıyaman’a yaptığım ziyaretlerde, Adıyaman’da yayın yapan Mercan Televizyonunda canlı yayına katılıyorum. Canlı yayında, bilgi ve projeye dayalı olarak, Adıyaman’ın sorunlarını çözülmesi, gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi için yapılması gerekenleri anlatıyorum.

Adıyaman’ın sorunlarının çözülmesi, gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesine yönelik çalışmalarıma ve görevimi yapmaya devam ediyorum.