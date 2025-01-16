Alkayış, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin seyrinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ve Cibuti’nin Türkiye için yalnızca dost bir ülke olmayıp aynı zamanda stratejik bir ortak olarak da varlığını hissettirdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cibuti Cumhuriyeti arasındaki dostane ilişkileri bir kez daha pekiştirmek ve ortak değerlerimizi yüceltmek üzere Cibuti Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi ile bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Cibuti Dostluk Grubu Başkanı Avukat Mustafa Alkayış, Sayın Büyükelçi’ye ve Büyükelçilik çalışanlarına misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için teşekkür etti.

Alkayış, Türkiye ile Cibuti arasında geçmişe dayanan köklü bir dostluk ve iş birliği anlaşmasının bulunduğunu; coğrafi uzaklığa rağmen bu ilişkileri ortak tarih, kültür ve değerlerle şekillendirmeyi ve karşılıklı anlayışla güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Milletvekili Alkayış, bundan önce Türkiye’nin Cibuti’de Amboli Barajı’nı inşa ettirdiğini ve bu barajın faaliyete geçtiğini; şimdi ise Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Cibuti’de yaptırılan 2. Abdülhamit Camii inşaatının devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin Cibuti’yi yalnızca bir dost ülke olarak değil, aynı zamanda Afrika Boynuzu’nda stratejik bir ortak olarak da gördüğünü belirten Milletvekili Alkayış, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla ilerlemesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok büyük bir payı olduğunu aktardı.

Özellikle ticaret, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında Cibuti’de önemli projelerin hayata geçirildiğini aktaran Alkayış, Türkiye’nin 2013 yılında Cibuti’de büyükelçilik açması ve Cibuti’nin de Ankara’da diplomatik temsilcilik kurması ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinlik kazandığını ifade etti. Ekonomik ilişkiler açısından Türk firmalarının Cibuti’de gerçekleştirdiği yatırımların ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirdiğini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Milletvekili Alkayış, özellikle Doraleh Limanı Projesi ve lojistik iş birliğinin bölgesel ticaretin artırılmasında kilit rol oynayacağını söyledi. Bunun yanı sıra, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Cibuti’de yürütülen projelerin, sağlık ve eğitim alanları başta olmak üzere, iki ülke halklarını birbirine daha da yakınlaştırdığını ifade eden Alkayış, ilişkilerde kültürel anlamda da büyük ilerlemeler kat edildiğini açıkladı. Türkiye bursları sayesinde birçok Cibutili öğrencinin Türk üniversitelerinde eğitim görme imkânını elde ettiğini ve zamanla ülkelerine geri dönecek olan öğrencilerin sayesinde daha sağlam ve daha uzun dostluk köprülerinin kurulmuş olacağını söyleyen Alkayış, Cibuti ve Türkiye arasındaki bağların sağlam temeller üzerinde ilerlediğini kaydetti. Konuşmasının sonunda dostluk grubu başkanı olarak parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirten Milletvekili Alkayış, bu karşılıklı ziyaretlerle gerçekleşen bilgi ve deneyim paylaşımının ülkelerimiz arasında daha güçlü bağlar kurulmasına olanak sağlayacağını da aktardı. Cibuti’nin bölgesel barış ve istikrarı sağlama konusundaki çabalarını takdirle izlediklerini belirten Alkayış, Türkiye’nin bu süreçte her zaman Cibuti’nin yanında olmaya ve uluslararası platformlarda Cibuti’ye destek vermeye devam edeceğini söyledi.



Kaynak : PHA