Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İzmir, Aydın, Manisa, Bolu ve Karabük'te devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan kesintisiz olarak sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 orman yangınında 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İletişim Başkanlığı, ormanın kahramanları, hava şartlarının da etkisiyle ülke genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalıştığına ilişkin görüntüler paylaştı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarına karşı yürütülen söndürme çalışmalarında, 12 ton su alma ve atma kapasitesine sahip Be-200 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı da etkin bir şekilde destek sağlandığını, bu uçağın yüksek su atma kapasitesi, amfibik özellikleri ve yüksek intikal sürati, yangınların söndürülmesinde büyük bir etki oluşturduğu kaydedildi.

Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen yangınlara yönelik hava araçlarıyla 583 saat uçuş gerçekleştirilmiş, toplamda 2 bin 134 sorti yapılarak 7 bin 662 ton su atıldığı belirtilerek, yangın söndürme çalışmalarına, orman teşkilatının yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek verildiğinin altı çizildi.

İletişim Başkanlığı ayrıca yangın haberlerine yönelik dezenformasyonla mücadeleyi de sürdürüyor.

YANGINA SEBEBİYETTEN 11 ŞÜPHELİYE GÖZALTI!

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, oırmanların milli servet olduğunun altını çizerek, "Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır" mesajını vererek, ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında meydana gelen toplam 19 orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Yerlikaya, orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’sinin tutuklandığı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirttir.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1824843961187377507