Paris’ten gelen Margurite Anne Marie Darcy ve arkadaşı Cecille, Nemrut Dağı'nın büyüleyici atmosferine hayran kaldıklarını belirterek, “Dünya'da herkesin görmesi gereken yerin Nemrut olduğuna inanıyoruz, öğrenilmesi gereken uygarlık ise Kommagene Uygarlığı’dır” ifadelerini kullandılar.

“Güneşin Muhteşem Doğuşunu İzlemek İçin Gelin”

Fransız turistler, 2100 yıllık Kommagene Uygarlığı’nın efsanevi kralı Antiochos Teos’un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanı ziyaret etti. Nemrut Dağı’nın zirvesinden güneşin doğuşunu izleyen Margurite ve Cecille, bu deneyimi "unutulmaz" olarak nitelendirdiler. Turistler, "Dünyanın hiçbir yerinde güneşin bu kadar muhteşem doğuşunu, piramitsel helenistik dönem anıt mezar ve dev heykelleri 2206 metre rakımda göremezsiniz. Fransa’dan Türkiye’ye geldiğimizde ilk durağımız Nemrut oldu. Bu eşsiz manzarayı ve tarihi zenginliği görmek için herkesin buraya gelmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Fransızlara Çağrı: "Nemrut'ta Güneşle Buluşun"

Margurite Anne Marie Darcy ve Cecille, Fransa’daki vatandaşlarına da çağrıda bulunarak, "Fransızlara buradan sesleniyoruz: Eskiden olduğu gibi Nemrut'ta güneşle buluşmak için acele edin ve bir an önce programınızı yapın" ifadelerini kullandılar. Turistler, Kommagene Uygarlığı’nın barış, kültür ve sanatın bir simgesi olduğunu da sözlerine eklediler.

Kaynak : PHA