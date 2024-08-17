Vali Varol’dan Test Sürüşü

Adıyaman Valisi Osman Varol, teslim alınan “Kommagene Ring” minibüslerini inceleyerek test sürüşü gerçekleştirdi. Vali Varol, araçların Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyerek, projeye destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a ve diğer katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Adıyaman’ın Tarihi Mirası Elektrikli Minibüslerle Gezilecek

Vali Varol, elektrikli minibüslerin Adıyaman’ın tarihi ören yerlerine düzenlenecek turlarda kullanılacağını belirtti. Bu sayede turistlerin, Adıyaman’ın zengin tarihi mirasını daha kolay ve konforlu bir şekilde keşfetme imkanı bulacağını söyledi. Vali Varol, çevre dostu olan bu minibüslerin enerji tasarrufu sağlayarak sürdürülebilir turizme katkıda bulunacağını da vurguladı.

Turizm ve Ekonomiye Katkı

“Kommagene Ring” projesiyle Adıyaman’ın turizm potansiyelinin artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Vali Varol, bu projenin il ekonomisine de pozitif bir katkı sunacağını belirtti. Elektrikli minibüslerin Adıyaman turizmine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA