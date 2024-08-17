Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar, terör örgütünün faaliyetlerini hedef aldı.

"Operasyonlar Hangi İllerde Gerçekleşti?"

Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin BTÖ'ye üye oldukları, kırsal kadrolara katılma hazırlığında bulundukları, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları, terörizme finansman sağladıkları ve örgüt adına işbirlikçilik ile kurye faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

"Operasyonlarda Ele Geçirilenler"

Operasyonlar sırasında, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, çok miktarda döviz ve Türk Lirası, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ayrıca, bazı şüphelilerin BTÖ'nün Avrupa yapılanmasında aktif rol aldıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

"Bakan Yerlikaya'dan Açıklama"

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle, milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : PHA