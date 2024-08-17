Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Bahçecik Mahallesi'nde kurulan ve belediyenin aylık elektrik tüketiminin yüzde 20'sini karşılayan GES projesinin, yıllık 655 ton kömür tüketimine denk elektrik ürettiğini açıkladı.

87 Bin 500 Ağacın Görevini Üstleniyor

Başkan Tutdere, 1.05 megavat güce sahip GES'in teknik detaylarına ilişkin bilgi verirken, santralin 1 milyon 620 bin 756 kilovat saatlik yıllık üretimiyle, 87 bin 520 ağacın yaptığı çevre koruma görevini yerine getirdiğini belirtti. GES'in, yılda 1.615 ton karbondioksit salınımını engellediğine dikkat çeken Tutdere, böylelikle çevreye olan katkılarının da altını çizdi.

Bakım ve Temizlikle Verim Artışı Sağlandı

2023 Eylül ayında üretime başlayan GES'te yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla santralin verimi artırıldı. Bakım öncesinde günlük 5 bin 400 kilovat saat elektrik üreten santral, bakım sonrası bu değeri 7 bin kilovat saate çıkardı.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sürecek

Belediye Başkanı Tutdere, yenilenebilir enerji yatırımlarının hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemine vurgu yaparak, "Şehrimizin sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyelini kullanarak, doğa dostu projelere imza atmayı sürdüreceğiz." dedi. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda GES projesinden elde edilen enerji oranını artıracak yeni yatırımlar planladıklarını da ifade etti.

Kaynak : PHA