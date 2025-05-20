Ortak açıklamada “Alevi katliamlarını kutsadı” denilerek istifa çağrısı yapıldı

Söz konusu açıklamada, Kurtulmuş’un Yavuz Sultan Selim ve İdris-i Bitlisi’yi öven ifadeleri hedef alınarak, “Alevilerin tarih boyunca uğradığı soykırımı itiraf ederek kutsamıştır” denildi. Alevi kurumları, TBMM Başkanı’nın derhal özür dilemesini ve görevlerinden istifa etmesini talep etti.

Açıklamada hangi ifadeler tepki çekti?

Tepki çeken ifadeler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Şırnak Sivil Toplum Buluşması” programında yaptığı konuşmaya dayanıyor. Kurtulmuş konuşmasında şu sözleri kullanmıştı:

“Bir başka ittifak ise Anadolu topraklarını baştan aşağı zulümle inleten Şah İsmail'e karşı Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi'nin yapmış olduğu bir büyük ittifaktır. 1514'te Çaldıran'da o ittifakımız Anadolu'daki Müslüman toplulukların başının daha dik bir şekilde dolaşmasına, esenlik ve birlik içerisinde birlikte var olmasını sağlamıştır.”

Alevi Kurumları: “Barış süreci, katliamı kutsayan ifadelerle kurulamaz”

Ortak açıklamada, Alevilerin barış süreçlerine destek vermekten geri durmayacağı, ancak tarihsel travmaların kutsanarak barış ve kardeşlik çağrısı yapılamayacağı vurgulandı. Açıklamada, “Barış ancak ülkede yaşayan tüm toplulukların ve inançların ortak bir yaşam mutabakatıyla mümkündür. Alevilerin tarihsel acıları üzerinden bu süreç meşrulaştırılamaz” denildi.

“Meclis Başkanı halkı kin ve düşmanlığa sevk etmiştir”

Açıklamada, Numan Kurtulmuş’un sözlerinin münferit bir açıklama değil, AK Parti iktidarının Alevi toplumuna yönelik yaklaşımını yansıttığı ileri sürüldü. Şu ifadelere yer verildi:

“Yavuz Sultan Selim, Aleviler’i, Türkmenleri, Arapları ve Kürtleri katliamlardan geçiren eli kanlı bir padişahtır. İdris-i Bitlisi ise bu katliamların işbirlikçisidir. Numan Kurtulmuş, bu gerçekleri yücelterek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmiştir. Bu nedenle hem Alevilerden özür dilemeli hem de tüm görevlerinden istifa etmelidir.”

“Siyasi ve mezhebi ayrımcılığa karşı durmaya devam edeceğiz”

Açıklamada, Alevi toplumu olarak geçmişte olduğu gibi bugün de barışın, eşitliğin ve özgürlüklerin yanında olunacağı belirtilerek, “Irkçı, gerici, tekçi ve asimilasyoncu her türlü siyasetle mücadele etmeye devam edeceğiz. 72 millete aynı nazarda bakmayanı kendimizden saymayız” denildi.

Kaynak : PHA