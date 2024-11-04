Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Akyazı Öğrenci Yurdu arasında ring seferleri düzenlenerek öğrencilerin okullarına ücretsiz olarak taşınması sağlanıyor.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, öğrencilerden gelen ulaşım talepleri üzerine bu uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti. Başkan Soykan, “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültemizde yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerimizin çoğu GSB Akyazı Öğrenci Yurdu’nda kalıyor ve ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyorlardı. Bu talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyemizden tahsis edilen bir otobüsü ring seferlerinde kullanmaya başladık. Otobüs, öğrencilerimizin ders saatlerine göre fakülte ile öğrenci yurdu arasında ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek” dedi.

Başkan Soykan ayrıca, “Buraya okumaya gelen öğrenciler hepimizin evladı ve ailelerinin bize emaneti. Onların burada huzur içinde eğitim almaları bizim sorumluluğumuz. Öğrenci kardeşlerimize sunduğumuz bu hizmette destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü başlayan ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanan öğrenciler, bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Akyazı’da yaşadığımız en büyük sorun ulaşım ile ilgiliydi. Belediye Başkanımıza bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ederiz” dediler.

Kaynak : PHA