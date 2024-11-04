Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi kırsal Burmapınar Köyünde yaşayan 75 yaşındaki İbrahim Bozkurt, budama yapmak için ağacın üzerine çıktı.
Bir süre sonra dengesini kaybeden Bozkurt, ağaçtan düştü.
Yerde hareketsiz şekilde köylüler tarafından fark edilen Bozkurt, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekipleri, Bozkurt’un üzerinden düştüğü ağaç ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss