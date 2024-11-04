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Olayın ardından jandarma ekipleri, Bozkurt’un üzerinden düştüğü ağaç ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yerde hareketsiz şekilde köylüler tarafından fark edilen Bozkurt, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden Bozkurt, ağaçtan düştü.

Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi kırsal Burmapınar Köyünde yaşayan 75 yaşındaki İbrahim Bozkurt, budama yapmak için ağacın üzerine çıktı.

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