Akyazı’da Kış Şenliği Coşkusu

Akyazı’nın doğası ve karla kaplanan manzarası, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekerken, etkinlik alanında oluşan yoğunluk Uludağ ve Kartepe gibi popüler kış turizmi merkezlerini aratmadı. 7’den 70’e her yaştan vatandaş etkinliğe katılarak kızakla kaydı, kar topu oynadı ve kış eğlencesinin tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar horon teperek ve çeşitli oyunlarla eğlenirken, çocuklar için özel olarak tahsis edilen kızaklarla eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunuldu. Ücretsiz olarak sağlanan ulaşım hizmeti ve ikramlar etkinliğe olan ilgiyi artırdı.

Başkan Soykan: “Kızak Şenliğimizi Gelenekselleştirdik”

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, şenlik hakkında yaptığı açıklamada, etkinliği her yıl geliştirerek sürdüreceklerini belirtti.

“İlçemizde etkili olan kar yağışının ardından hazırlıklarımızı tamamlayarak kızak şenliğimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirebilmeleri için bu etkinliği organize ediyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliği her yıl daha da büyüterek devam ettireceğiz.”

Başkan Soykan, etkinliğe il dışından da yoğun bir katılım olduğunu belirterek, belediye olarak ücretsiz ulaşım, kızak temini ve çeşitli ikramlar sunduklarını ifade etti.

“Bu kadar büyük bir yoğunluk olmasını beklemiyorduk. İlçe dışından da çok sayıda misafir ağırladık ve çok olumlu geri dönüşler aldık. İlçe merkezimizden belediyemize ait otobüslerle ücretsiz taşıma sağladık, bunun yanı sıra etkinlik alanında ücretsiz kızak ve çeşitli ikramlar sunduk. Bu yoğun ilgi bizleri de çok mutlu etti.”

10 Bin Üzerinde Katılım: Akyazı Kış Turizmi İçin Potansiyel Taşıyor

Etkinliğe 10 binin üzerinde vatandaşın katıldığını belirten Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı, bu yılki organizasyonun önceki yıllara göre daha fazla talep gördüğünü söyledi.

“Gelen vatandaşların memnuniyeti bizleri gururlandırdı. Akyazı’nın doğal güzellikleriyle kış turizmi açısından önemli bir noktaya dönüşmesi için çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Bilal Soykan’ın destekleriyle güzel hizmetlere devam edeceğiz. Tüm belediye personelimize ve etkinliğe katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Akyazı Aktepe Kızak Şenliği, hem bölge halkına keyifli anlar yaşatırken hem de ilçenin kış turizmi açısından potansiyelini ortaya koyan bir organizasyon oldu. Etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha da geniş katılımla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak : PHA