Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 70 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü. Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litresi 62 kuruş ucuzlayacak. Motorinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
16 Kasım itibariyle güncel akaryakıt fiyatları şöyle;
Benzin
İstanbul (Avrupa): 42.90 TL
İstanbul (Anadolu): 42.79 TL
Ankara: 43.33 TL
İzmir: 43.80 TL
Motorin
İstanbul (Avrupa): 42.88 TL
İstanbul (Anadolu): 42.82
Ankara: 43.44 TL
İzmir: 43.92 TL
Oto Gaz
İstanbul (Avrupa): 26.03 TL
İstanbul (Anadolu): 25.49 TL
Ankara: 26.04 TL
Kaynak : PHA
Kaynak: rss