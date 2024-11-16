Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için avlanması ve öldürülmesi yasak hayvanlar arasında bulunan çizgili sırtlanlar, doğal yaşam alanlarının başında Şanlıurfa ve çevre iller bulunuyor.

Özellikle Halfeti ve Birecik ilçelerinde görülen çizgili sırtlanlardan bir tanesi yiyecek bulmak için geldiği Halfeti ilçesi Yeşilözü Mahallesinde bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan çizgili sırtlan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda telef olduğu tespit edildi.

Çizgili sırtlanın leşi daha sonra ekipler tarafından alınarak gömülmek üzere başka bir yere götürüldü.

Kaynak : PHA