Şanlıurfa'da inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 farklı operasyon yapıldı.

İlk operasyonda yapılan aramalar sonucunda 7 kilo 750 gram skunk, ikinci operasyonda ise 1 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Her iki operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında uyuşturucu bulundurma ve ticareti yapma suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss