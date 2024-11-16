Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 farklı operasyon yapıldı.
İlk operasyonda yapılan aramalar sonucunda 7 kilo 750 gram skunk, ikinci operasyonda ise 1 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.
Her iki operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında uyuşturucu bulundurma ve ticareti yapma suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss