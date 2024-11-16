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Emniyete götürülen şüpheliler hakkında uyuşturucu bulundurma ve ticareti yapma suçundan adli işlem başlatıldı.

Her iki operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlk operasyonda yapılan aramalar sonucunda 7 kilo 750 gram skunk, ikinci operasyonda ise 1 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

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