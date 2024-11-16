Sanıklar, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma ve yardım etme”, “kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık”, “sahtecilik” ve “ihmal suretiyle ölüme sebebiyet verme” gibi ciddi suçlamalarla hakim karşısına çıkacak. Soruşturma kapsamında, adı geçen 9 özel hastanenin ruhsatları daha önce iptal edilmişti.

Ağır Cezalar Talep Ediliyor

İddianamede, sanıklar hakkında ağır hapis cezaları talep edildi:

Doktor Fırat Sarı ve Doktor İlker Gönen, 10 kez “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve 11 kez “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası ile yargılanacak.

112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi”, “kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Hemşireler ve diğer sağlık personelinden oluşan 18 sanık hakkında ise “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası isteniyor.

Soruşturmanın Arka Planı

İddianamede, sanıkların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden hareket ederek, kritik durumdaki bebek hastaları belirli özel hastanelere yönlendirdiği ve burada gerçekleştirilen ihmal ve usulsüzlükler sonucu bebeklerin hayatını kaybettiği öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında, 9 özel hastanenin ruhsatlarının iptali büyük yankı uyandırmıştı.

Yargılama Başlıyor

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 Kasım’da başlayacak olan dava, kamuoyunun dikkatle takip ettiği en önemli yargılamalardan biri olarak görülüyor. Davanın, sağlık sektöründeki usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması açısından emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA