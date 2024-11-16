Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre ‘Nesli Tükenme Tehlikesi Altında’ olduğu için korunması gereken türlerin ‘Kırmızı Listesi’nde yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü yakınlarında görüldü. İlçe Kaymakamı Çağlar Partal bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzerek Kızılin köyünde doğayı gezdiği esnada koruma polis memuru Veli Köksal, çizgili sırtlanı görünce cep telefonlarıyla sırtlanı görüntüledi. Boş arazide bir süre dolanan sırtlan daha sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Kaynak : PHA