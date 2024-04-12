Özellikle tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzenine karşı olduğunu ifade eden Metiner, yeni bir medya düzeni oluşturulması gerektiğini vurguladı. Yerel seçim sonrası AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, eleştiriye kapalı düşüncelerin zamanla kendi statükolarını ve yandaşlarını ürettiğini, bu durumun donuklaşma ve bağnazlığa yol açtığını belirtti.

Metiner'in paylaşımlarından öne çıkan bazı başlıklar:

-Tek Sesli Medyaya Karşı:

Metiner, tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzenini yanlış bulduğunu dile getirdi. Eleştiriye açık olmayan medyanın aynı partiden olmasına rağmen eleştirel yaklaşımlara kapalı olduğunu söyledi.

-Kör Taassup Eleştirisi:

Medyanın çok sesli ve özgürlükçü olması gerektiğini vurgulayan Metiner, tek partili bir medya anlayışının kör bir taassuba yol açabileceğini belirtti.

-Yalaka Üretimi:

Medyanın tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Metiner, kör bir yandaşlığın yalnızca güç devşirmek isteyen yalakalar ürettiğini ifade etti.

-Yeni Medya Düzeni İhtiyacı: Metiner, yeni bir medya düzeni oluşturulması gerektiğini savunarak, bu düzenin çok sesli ve özgürlükçü olması gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımın, savunulan fikirlere itibar ve güç katacağını söyledi.

Metiner, görüşlerinin yeni bir medya düzeni oluşturma arzusundan kaynaklandığını ve kimseyi suçlamayı hedeflemediğini belirtti.

Mehmet Metiner’in yaptığı paylaşımlar şöyle:

“Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış. Kendini sadece tek bir partinin gözü kör bir aparatına dönüştüren medya gün geliyor aynı partiye mensup ama eleştirel yaklaşımı olan insanlara bile kapılarını kapatabiliyor. Çok sesli ve özgürlükçü olması gereken medyanın kör bir taassubun taşıyıcı aparatı haline gelmesi bence acilen giderilmesi gereken bir sorundur. Bu tarz yandaş medya anlayışı bilinsin ki adına hareket ettiklerine asıl zarar veriyor ve yalnızca mebzul miktarda güç devşirmek isteyen yalakalar üretiyor. Yeni bir medya düzeni oluşturmak şart.

Yanında olmak ile kör bir yandaşlık birbirine karıştırılmaması gereken iki ayrı olgudur. Tarafsızlık iddiası kocaman bir yalan. Kör bir yandaşlık ise safi zarar. Taraf tutmak, diğer tarafların sesini susturmak veya diğer seslerin duyulmasını engellemek anlamına gelmez. Yeni medya düzeninin çok sesli ve özgürlükçü olması, tutulan tarafa veya savunulan fikre asıl itibar ve güç katacağına yürekten inanıyorum. Yeter ki seviye ve saygı ön koşul olarak benimsensin. Eleştiriye kapalı her düşünce ve her hareket zamanla kendi statükosunu ve o statükodan beslenen yandaşlarını üretip donuklaşır ve bağnazlaşır. Medya düzeninin kendini tarafgirlik adına eleştiriye kapatması; evvela kendini inkar, saniyen tarafgirlik yaptığı harekete zarar. HAMİŞ Medya düzenine dair söylediklerim, olmasını arzuladığım yeni medya düzenine ilişkin kanaatlerimden ibarettir. Kimseyi suçlamaya dönük değildir.”

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA