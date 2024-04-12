Banka ATM'lerinde bayram sonrası yeni bir döneme giriliyor ve 10 ile 20 TL'lik banknotların ATM'lerde yer almayacağı açıklandı. Ekonomim'de yer alan habere göre, bu değişiklik ATM'lerden çekilebilecek banknotların yeniden yapılandırılmasını içeriyor. Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, bankaların ATM slotlarında 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerine daha büyük değere sahip 200 TL'lik banknotları tercih etmeye başladığını belirtti. Bu durum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde bastığı her 5 yeni banknottan 4'ünün 200 TL değerinde olmasının bir yansıması. Yüksek enflasyon ve artan hayat maliyetleri nedeniyle, bankalar ATM'lerde 10 ve 20 TL'lik banknotları yer vermeme kararı aldı. Bu yeni uygulama bayram sonrasında Türkiye genelindeki tüm ATM'lerde yaygınlaşacak. Böylelikle, ATM'lerden küçük banknotlar yerine 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar çekilebilecek. Bu değişiklik, küçük tutarlarda nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA