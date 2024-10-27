Açıklamasının başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman’da düzenlenen ‘Cumhuriyet Panayırı’ ile ilgili bilgi veren Başkan Kablan “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Adıyaman’ımıza son derece anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. 27-28-29 Ekim tarihlerinde Eğri Çayı Parkında ‘Cumhuriyet Panayırı’ etkinliği kapsamında vatandaşlarımızın motivasyonunu yükseltmek, hayatın devam ettiğini göstermek amacıyla, panayır coşkusuyla Cumhuriyet ruhunun buluştuğu bir program silsilesi gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimizde söyleşiler, atölyeler, çocuk tiyatro oyunları, VR deneyim alanları yer alacaktır. Yine bu etkinliğimizde birbirinden kıymetli misafirlerimiz de olacaktır. Kıymetli sanatçılarımızdan Talha Bora Öge Nam-ı Diğer Gölge beyfendi ile Psikoloji, Sosyoloji ve Çocuk Gelişimi alanlarında uzman olan değerli yazarlarımızdan Hatice Kübra Tongar hanımefendinin katılımları Cumhuriyet Panayırımıza ayrı bir renk katacak, Cumhuriyet Bayramı'nın ruhuna yakışır bir şekilde kutlamaları gerçekleştiriyor olacağız. 3 gün boyunca dolu dolu Cumhuriyet coşkusunu yaşayacağımız bu etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz."dedi.

Mesajının devamında Türkiye Cumhuriyeti’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zamankinden daha güçlü, daha kararlı bir ülke olduğunu ifade eden Başkan Kablan “İnanıyorum ki içinde bulunduğumuz bu gururu Cumhuriyetimizin 101. yılında olduğu gibi çok daha güçlü bir şekilde, 100. Yılını kutlayacağımız 2024 yılında da büyük hedeflerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Yine bu anlamlı günde aynı zamanda ‘Türkiye Yüzyılı’ idealinde hedeflerimize ulaşma ve geleceğe doğru yolumuza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam edeceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.

Şehrin dört bir yanında kutlamaların olacağını ifade eden AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan şunları söyledi:

"Aziz milletimiz, 101 yıldır yaşadığı buhranlar, acılar, darbeler, terör olayları ve işgal girişimlerine rağmen Cumhuriyetimize ve tarihimizin derinliklerinden bugünlere köklü bir gelenekle ulaşan milli emanetlerimize; her türlü şart ve koşulda sahip çıkmıştır ve sahip çıkmaya devam etmektedir. Bugün bu anlayış ile Cumhuriyetimizi bize emanet eden şehit ve gazilerimizin vuslat bulduğu kutlu ruhtan aldığımız ilham ile Cumhuriyetimizin 101. Yıl gururunu hep birlikte paylaşıyoruz. 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman’ımızda merkez ile birlikte 8 ilçemizde, şehrimizin dört bir köşesinde, konteyner kentlerimizde Cumhuriyetimizin 101. Yılının anlamına binaen hazırlanan etkinliklerle en güzel şekilde kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz vatanımız için Hakk’a yürüyen tüm şehitlerimizi saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."



Kaynak : PHA