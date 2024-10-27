Olay, Karapınar Caddesinde meydana geldi. Bir beton mikserinin yola beton dökerek trafikte seyretmesi üzerine vatandaşlar Belediye 153 ihbar hattına şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kabahatler Kanunu uyarınca sürücüye 5 bin 600 Lira para cezası uyguladı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kirlenen bölgeyi temizledi.

Adıyaman Belediyesi, bu tür olayların tekrarlanmaması için çevre kirliliği konusunda hassasiyet gösterilmesinin önemini vurgulayarak özellikle inşaat faaliyetlerinde bulunan işletmeleri çevreyi kirletmemeleri konusunda uyardı. Temizlik çalışmalarının ardından bölge sakinleri, hızlı müdahale ve titiz temizlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, belediyenin çevreye yönelik hassas tutumunu takdir ettiklerini ifade ettiler.



Kaynak : PHA