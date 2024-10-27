Başkan Tutdere, 14 Ekim'de Cumhuriyet Parkında yürüyüş yaparken, 4 yaşındaki Ayfer Asya koşarak kendisine sarıldı ve "Abdurrahman Tutdere neden sen bizim eve gelmiyorsun?" diye sordu. Bu içten ve samimi soruya Başkan Tutdere, "Geleceğim, söz veriyorum" diyerek karşılık verdi. Başkan Tutdere’nin, sosyal medya hesabında, ‘badem şekeri’ notuyla yayınladığı samimi diyalog büyük beğeni topladı.

Başkan Tutdere, verdiği sözü tutarak dün Ayfer Asya'nın konteyner kentte yaşayan evine ziyarette bulundu. Kapıda kendisine koşarak sarılan Ayfer Asya’ya, “Geleceğim demiştim, geldim.” diyen Başkan Tutdere, küçük kızla sohbet etti, ev kurma oyunu oynadı.

Başkan Tutdere, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızla kurduğumuz bu özel bağlar, bizim için her şeyden kıymetli. Onların geleceği için her zaman yanlarındayız." dedi.



Kaynak : PHA