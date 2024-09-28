Başkan Kablan açıklamasında şunları söyledi:

"12 Eylül'de AFAD Başkanlığı'nda 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni' nde 5919 hak sahibi vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. Ankara'da yapılan İlimizin 3.Kura Merkez Konut İcmal Tablosunu Adıyaman kamuoyuna paylaşmak istedik. Bu aziz millet asrın felaketini, asrın dayanışmasına, birlikteliğine taşıdı ve tek yürek olmayı başardı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere konutların yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah’ın izniyle Ekim, Kasım ve Aralık ayında 3 ayrı kura töreni daha yapacağız. İnşallah yıl sonuna kadar binlerce ailemizi daha yeni yuvalarına kavuşturmak için azimle ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz”



Kaynak : PHA