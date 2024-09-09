Samsat Belediyesi ve Samsat Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Alkayış, burada vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyip not aldı.

Samsat ilçesinde devam eden yatırımları incelemek ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip değerlendirmek üzere bu haftaki ilçe ziyaretini Samsat ilçesinde sürdüren AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’la bir araya geldi.

Alkayış, AK Parti Samsat İlçe Başkanı Osman İdacı, teşkilat üyeleri, mahalle ve köy muhtarların da katıldıkları toplantıda köylerde yapımı devam eden "Kırsal Köy Konutları, Recep İçme Suyu, Sulama Sistemleri, Köy Taziye Evleri ve Cami İnşaatları, Altyapı Çalışmaları" konularında önemli konularda değerlendirmede bulundu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın eşlik ettiği Alkayış, Samsat Kaymakamı Yaşar Artar’ı ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar ve devam eden yatırımlar konusunda bilgi aldı.

Alkayış daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret ederek, ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

Samsat ilçesinde Atatürk Barajı manzaralı TOKİ Konutlarının inşa edildiğini belirten Alkayış, 25’i deprem, 100’ü sosyal konut olmak üzere 21 bloktan oluşacak olan Sosyal Konutların ihalesinin 384.452.000.00 TL’lik bedel ile yapıldığını ve temel çalışmalarının da başladığını ifade etti.

Hükümet olarak gerek Samsat ilçesi ve Adıyaman'ın bütün bölgeleri için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Milletvekili Alkayış, Kenti hep birlikte ayağa kaldıracaklarını ve gelecek nesildeki çocuklara daha güzel bir gelecek hazırlamak için ellerinden gelen gayretleri göstereceklerini belirtti.



Kaynak : PHA