Bayram süresince Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle birlikte güneşin doğuşunu Nemrut’un zirvesinden izleyen Alkayış, tüm vatandaşları bu eşsiz tarihi mirası görmeye davet etti.

“Nemrut, insanlığın ortak mirasıdır”

Mustafa Alkayış yaptığı açıklamada, Nemrut’un sadece bir dağ olmadığını, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan bir medeniyet anıtı olduğunu vurguladı.

“Güneşin en güzel doğduğu ve battığı yer olan Nemrut, bayram boyunca Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turizm noktalarından biri oldu. Ben de bu bayramda bu muazzam tarihi mirasımızı ziyaret ettim ve adeta binlerce yıllık tarihle buluştum. Tüm vatandaşlarımızı bu görkemli zirvede tarihle iç içe bir yolculuğa çıkmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nemrut’un turizme katkısı vurgulandı

Alkayış, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün bölgeye yönelik tanıtım ve altyapı faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Nemrut Dağı’nın bayram süresince yoğun ilgi görmesi, bölge turizmi açısından sevindirici olduğu kadar, ulusal kültürel tanıtım açısından da büyük bir kazanımdır.

Bu başarıda emeği geçen başta Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz olmak üzere tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ediyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kültürel miraslarımıza sahip çıkmak, onları dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak temel görevlerimiz arasındadır.”

Nemrut Dağı, tarihi Kommagene Krallığı’na ait dev heykelleri ve etkileyici manzarasıyla yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA