Kablan: "Tutdere, Yalan ve İftira ile Gündemde Kalmak İstiyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir bakan arasında sert bir tartışma yaşandığını, bakanın Tutdere’nin üzerine yürüdüğünü ve Tutdere’nin de bakanın yakasına yapıştığını öne sürmüştü. Bu açıklama kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, AK Parti cephesinden ilk sert tepki İl Başkanı Faruk Bülent Kablan’dan geldi.

Kablan, CHP liderinin aktardığı bu olayın gerçek dışı ve tamamen spekülasyon olduğunu savunarak, Tutdere’yi "siyaseten cazibe kazanmak için yalan ve iftiraya başvurmakla" suçladı. Kablan’ın açıklaması şu şekilde:

"Tutdere genel başkanlarına böyle bir bilgi mi verdi? Öncelikle bunu CHP’ye sormak lazım. Ancak Sayın Özgür Özel böyle bir şeyden bahsettiğine göre, demek ki Sayın Tutdere, genel başkanına ve kamuoyuna gerçek dışı bir bilgi verdi. Buraya geldiklerinde, siyaseten belli bir cazibe edinmek için, gündeme gelmek için böyle bir yalana ve iftiraya başvurmuştur."

"Manipülatif Açıklamalarla Kamuoyunu Yanıltıyorlar"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Kablan, CHP’nin sürekli manipülatif söylemlerle kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini öne sürerek, söz konusu iddianın doğruluktan uzak ve tamamen siyasi bir kurgudan ibaret olduğunu belirtti.

Kablan, CHP’nin yerel yönetimlerde başarısız olduğunu ve bu durumu örtbas edebilmek adına sansasyonel açıklamalar yaptığını iddia ederek, "AK Parti hükümetinin Adıyaman’a yaptığı hizmetleri gölgelemek ve kamuoyunu meşgul etmek için böyle gündemler oluşturuyorlar" dedi.

Tutdere ve CHP’den Yanıt Bekleniyor

Kablan’ın açıklamaları, Özgür Özel’in iddiasının doğruluğuna ilişkin tartışmaları daha da alevlendirirken, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve CHP cephesinin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Kaynak : PHA