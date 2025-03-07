İftar programında, 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftler ile yeni evlenecek gençler bir araya getirildi. Tecrübe ve yeni başlangıçların buluştuğu bu anlamlı etkinlikte, uzun yıllar süren evliliklerin değerleri ve aile bağlarının önemi vurgulandı.

Aile Olmanın Önemi Konuşuldu

Vali Osman Varol, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, uzun süreli birlikteliklerin sabır, sevgi ve anlayış üzerine kurulu olduğunu belirterek, genç çiftlere aile kavramının toplumsal yapı için taşıdığı değeri anlattı.

“Aile, toplumun temel taşıdır. Nesiller boyunca aktarılan değerler, birliktelik ve dayanışma ile korunur. Burada bulunan ulu çınarlarımız, yılların getirdiği tecrübeyle bizlere yol gösterirken, gençlerimiz ise bu değerleri geleceğe taşıyan en önemli mirasçılardır.” ifadelerini kullandı.

Çiftlerden Memnuniyet Mesajı

Programa katılan uzun yıllardır evli çiftler, aile olmanın kıymetini genç nesillere aktarmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirirken, genç çiftler de böyle anlamlı bir buluşmada yer almanın kendileri için ilham verici olduğunu ifade etti.

Aile bağlarının güçlendirilmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinliğin, Adıyaman’da aile temalı farkındalık programlarının bir parçası olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PHA