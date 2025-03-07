Adıyaman Belediyesi’nin Mesleki Eğitimleri 160 Kadına Umut Oldu

Adıyaman Belediyesi ve Sıfır Ayrımcılık Derneği (Solider Suisse) iş birliğiyle devam eden proje, kadınlara meslek edinme ve istihdam edilme fırsatı sunuyor. Fabrika gezisi sırasında kursiyerler, iş ortamını yakından gözlemleyerek üretim süreçleri, çalışma koşulları ve istihdam olanakları hakkında bilgi aldı.

Kadınlar İçin Meslek Edindirme Kursları

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezleri bünyesinde sunulan mesleki eğitimler, kadınların farklı sektörlerde iş sahibi olabilmesini amaçlıyor. Eğitim programları arasında Giyim Atölyesi, Düz Dikiş Atölyesi, Türk Mutfağı, Halı ve Kilim Dokumacılığı, Makine Nakışları ve Tekstil Model Makinacı kursları yer alıyor.

Projeye Halk Eğitim Müdürlüğü, Sıfır Ayrımcılık Derneği ve Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü de destek vererek, kadınların meslek edinmesini ve iş gücüne katılımını teşvik ediyor.

Kadın Kursiyerler: “Bu Eğitimler Bizim İçin Büyük Bir Fırsat”

Fabrika gezisinin ardından kursiyerler, aldıkları eğitimlerin kendilerine yeni kapılar açtığını belirterek projeye duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kursiyerler, iş hayatına adım atabilme imkanı buldukları için belediye ve destekçi kuruluşlara teşekkür etti.

Kadın İstihdamı İçin İş Birliği Devam Ediyor

Gelişim Tekstil Adıyaman Şubesi Genel Müdürü Ekrem Cırık, projeye destek vermeye devam edeceklerini ve kadın kursiyerleri iş hayatına kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

“Adıyaman Belediyesi ile yaptığımız protokol kapsamında kursiyerlerimizi işletmemize davet ettik. Kadınları iş hayatına kazandırarak, şehrimizin en büyük sorunlarından biri olan işsizlikle mücadeleye katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu projeyi uzun vadede sürdürmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediyesi, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için mesleki eğitim projelerine devam edeceklerini ve istihdam garantili yeni kurslar açmayı sürdüreceklerini duyurdu.

Kaynak : PHA