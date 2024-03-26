Hak sahipliği başvurusunu çeşitli nedenlerle kaçırmış olan vatandaşlar için bir günlük ek başvuru süresi tanınmış, başvuruların, 26 Mart 2024 tarihinde saat 00.01'de başlayacağı ve 26 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da sona ereceği ilan edilmişti.

Hak sahipliği başvurusu için vatandaşlar gece yarısından itibaren AFAD bahçesinde beklemeye başladı. Mesai saatinin başlamasıyla birlikte oluşan kalabalık, işlemlerin ağır ilerleyişi sinirlerin gerilmesine ve tartışma yaşanmasına neden oldu.

Vatandaşlar yaşanan yoğunluk ve bitmek bilmeyen tartışmalar üzerine, AFAD yetkilileriyle görüşmesi için, CHP Milletvekili ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere’yi aradı. Tutdere’nin AFAD’a gelmesi ile birlikte AK Parti Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile Başkan Adayı ziya Polat da AFAD’a gelerek vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. CHP Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere vatandaşları sakinleştirmek için yaptığı konuşmada, “Sakin olun gerekirse sabaha kadar sizinle birlikte burada kalacağım, işlemleriniz çözülünceye kadar buradayım” dedi.

Tutdere: “Hak sahiplerini mağdur etmeyin, kabul istasyonlarının sayısını artırın”

AFAD’ın hak sahipleri için verdiği 1 gün süre uzatımı, Adıyaman’da izdihama neden oldu. CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, Valiliğe kabul istasyonlarının sayısının artırılması, Bakanlığa da süre uzatımı için çağrıda bulundu.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, hak sahipliği başvurusunu kaçıran afetzedeler için, 26 Mart 2024-saat 23.59’a sürmek kaydıyla 1 günlük süre uzatımına gidildi.

“Kabul İstasyonu Sayısı Yetersiz”

Süre uzatımından dolayı Adıyaman AFAD önünde hak sahipleri sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu. 11 adet olan kabul istasyonlarının sayısının yetersiz olması ise izdihama neden oldu.

“Koordinasyon Eksikliği Var”

AFAD’a gelerek vatandaşın durumuyla ilgili Valilik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına çağrıda bulunan Tutdere de “Burada ciddi anlamda bir koordinasyon eksikliği var. Vatandaşlar mağdur durumda ve bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Burada Adıyaman Valiliğine çağrı yapıyorum; müracaat ve istasyon noktalarının artırılarak bu yığılmanın önüne geçilmesi gerekiyor. Çok sayıda mağdur vatandaşımızın başvurularını bu şekilde kısa bir süreye sığdırmak doğru değildir. O nedenle vatandaşın bu çilesine son verin diyoruz. AFAD’ın önünde bugün de bir kez daha vurguluyoruz. Bugüne kadar bu konularda yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu vurguladık, bugün de AFAD önünde vurguluyoruz. Adıyaman’a sahip çıkın, Adıyamanlı hemşehrilerimizi mağdur etmeyin, müracaat alacaksanız önceden gerekli duyuruları yapın ve kabul istasyonlarının sayısını artırın ve bu vatandaşlarımız mağdur olmasın.” diye konuştu.

“Bakanlık Süreyi Uzatmalı”

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da süre uzatımı çağrısında bulunan Tutdere, “Biz, vatandaşların tüm müracaatları alınıncaya kadar bu işin takipçisi olacağız. Bakanlığa da çağrı yapıyoruz; gerekirse süre uzatımı talep ediyoruz. Süreyi 1 gün daha uzatarak bu taleplerin tamamını alın. Vatandaş gerçekten mağdur; aradan 1 yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen hak sahibi sorunu hâlâ çözülmüş değil. Bu konuda özel bir çalışma yapılması gerekiyor. Kurumları daha duyarlı olmaya davet ediyoruz; Adıyamanlı depremzedelerin, mağdurların sesini duyun diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay da AFAD merkezine gelerek vatandaşları dinledi ve sükûnet telkin ederek, sorunun nereden kaynaklandığı konusunda çalışıldığını kaydederek, çözülmesi için gerekli görüşmeleri yapacağını belirtti.

Hak sahipliği başvurusu nedeniyle tanınan 24 saatlik süre ve bu süre içerisinde başvuru yapmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk giderek artıyor. AFAD’a başvuru için gelen vatandaşların şikayetleri de işleyişin ağırlığı nedeniyle aynı oranda artmaya devam ediyor.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman-PHA

Kaynak : PHA