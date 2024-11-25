Adıyamanlılar Vakfı’nın 2024-2025 eğitim öğretim sezonun ilk Öğrenci Buluşması programı Vakfın Bağcılar Göztepe’deki genel merkezinde gerçekleştirildi.

Törende bayrak değişimi yaşandı. Ömer Özkartal başkanlık görevini Hasan Göksu’ya devretti.

Törende konuşan Hasan Göksu, yaptığı hizmetlerden dolayı Ömer Özkartal’a teşekkür etti. Göksu, ”Vakfın tüm kademelerinde görev yapan arkadaşlarımızı saygıyla yad ediyorum. Rahmeti rahmana kavuşanları da rahmetle yad ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine yönetim kurulu ve mütevelli heyeti üyelerimizde birlikte yaklaşık 28 yıldan bu yana gösterilen hedeflere biz de en hızlı bir şekilde ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” Dedi.

"Her alanda Adıyaman’da olmaya devam edeceğiz"

Bursiyer öğrencilere de seslenen Göksu şunları dile getirdi:

“Özellikle Vakfın en temel hizmet meşgalesi içerisinde öğrencilerimiz ve öğrencilerimizin kariyer planlaması var. İnşallah bundan sonraki süreçte öğrencilerimizin kariyer planlamasında çok daha farklı bir kulvar açacağız. Bunu bundan sonraki toplantılarımızda açıklayacağız. Cumhuriyetimiz 100 yıllık Vakfımız 30 yıllık. Çok uzun zamandır Adıyaman’a, Adıyamanlıya hizmet ediyor. Yani hiç kimsenin olmadığı zamanlarda orada oldu. Afet zamanında yine Vakfımız orada oldu. Bundan sonra da her alan da orada olmaya devam edeceğiz.”

"Bu yükü hep beraber taşıyacağız"

Görevi devreden Ömer Özkartal ise yeni görevinde Göksu’ya başarılar diledi. Yeni eğitim öğretim yılının başarılı olmasını dileyen Özkartal,”Arkadaşınızı doğru seçin. 28 yıldır bu Vakıf için mücadele verdik. Bu vesile Vakfın kurucusu veya yöneticisi olmuş herkese teşekkür ederim. Yeni başkanımız çok daha cevval, çok daha başarılı bir işadamı kardeşimizdir. Sayın Göksu bu Vakfın tüm kurumsallığı ile daha iyi bir yere gelmesi için inanıyorum ki çok iyi bir hizmet verecek. Biz de kendisine yardım olacağız. Bu yükü hep beraber taşıyacağız.” Diye konuştu.

Toplantıda söz alan Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Göksu ise Vakıf hizmetlerinin rahmetle anılabilmek, gelecek nesillere örnek için önemli olduğunu söyledi.

Hasan Göksu’ya başarılar dileyen Göksu, görevi devreden Özkartal’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

“Vakıf hizmetleri toplum yararına yapılan en önemli hizmetlerdir” diyen Göksu,” 28 yıldan bu yana Adıyamanlılar Vakfı bu hizmeti sürdürmektedir. Şimdiye kadar 20 bini aşkın öğrenciye burs verdik. Vermek zordur ama Vakıf paylaşma kültürüdür. Paylaşmak mutluluktur. İnsan paylaştıkça mutlu olur.” İfadelerini kullandı.

Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve önceki dönem başkanlarından Ramazan Aksoy ise Vakfın kuruluş sürecini anlattı. Gençlere Vakfa sahip çıkmaları çağrısında bulunan Aksoy, başkanlık görevini devralan Hasan Göksu’ya desteklerinin tam olduğunu dile getirdi.

Programa Adıyamanlılar Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Mütevelli Heyeti Üyeleri, Komisyon üyeleri, basın mensupları, STK temsilcileri, vatandaşlar ve bursiyerler katıldı.

Konuşmaların ardından görev devir teslimi gerçekleştirildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



Kaynak : PHA