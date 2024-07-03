Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere talimatıyla, Eğriçayı Parkında kurulan dev ekranda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı için Adıyaman tek yürek oldu.

Nefeslerin tutulduğu maça Türk bayrakları ile gelen hemşehrilerini yine Türk bayrağı ile selamlayan Başkan Tutdere, final maçında da aynı etkinliği düzenleyeceklerinin sözünü verdi. Alkışlarla karşılanan Tutdere, şöyle konuştu:

"Bugün heyecan dorukta. Hem Adıyaman'da hem de Türkiye'de hepimiz aslanlarımız için milli takımımız için tek yürek, biriz beraberiz. İnşallah bugün Milli Takımımız, gururumuz çok farklı bir skorla maçı kazanacak ve yoluna devam edecek. Bizler Adıyaman Belediyesi olarak millî günlerimizde sizlerle beraber daha büyük coşkulara daha güzel ortamlarda ortak olmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonraki maçları, inşallah final maçını da beraber izlemek nasip olacak. Bugün burada sizlerle birlikte bu heyecanı yaşamak, bu gururu yaşamak bizim için de Adıyaman Belediyesi için de büyük bir gurur, büyük bir onur. Sizlere hizmet etmek bizim için en büyük onur. Adıyaman'ı seviyorum, sizleri seviyorum. Takımımıza da başarılar diliyorum.”



Kaynak : PHA