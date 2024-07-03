Bunlar da ilginizi çekebilir

Alınan bilgiye göre yangın, Adıyaman - Gölbaşı karayolunun 30'ncu kilometresinde meydana geldi. Aşağı Çöplü köyü yakınlarında Gölbaşı ilçesi yönünde ilerleyen Mustafa K., idaresindeki 02 HT 484 plakalı otomobilden alevler çıktığını görünce park ederek uzaklaşarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hala gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.