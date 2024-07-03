Gölbaşı-Pazarcık-Narlı arasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait yerin altında gömülü bakır kabloların çalındı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede bakır kabloların çalındığı tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede E.Ş., kabloları hurdacıya satmak istediği esnada suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA